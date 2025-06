Tutela dei lavoratori esposti al caldo firmata ordinanza per la sospensione delle attività in orari critici

Autorità regionale prende misure decisive per proteggere i lavoratori dagli effetti del caldo estremo, sospendendo le attività in orari critici e in aree ad alto rischio. Questa ordinanza, firmata dal presidente Schifani e valida fino al 31 agosto, rappresenta un passo importante per garantire sicurezza e salute sul lavoro durante le ondate di calore più intense. La tutela dei lavoratori è una priorità in Sicilia, affinché possano operare in condizioni più sicure e dignitose.

Stop alle attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nelle giornate e nelle aree ad alto rischio per le elevate temperature. È quanto prevede un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e che resterà in vigore fino al 31 agosto. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

