Turismo pubblicato il bando regionale per potenziare la qualità di hotel e bed and breakfast

Se sei nel settore dell'ospitalità in Sicilia, questa è la tua occasione per fare un salto di qualità. La Regione ha appena pubblicato un bando rivolto a hotel e bed and breakfast, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive. Approfitta di questa opportunità unica per elevare i tuoi standard e offrire ai tuoi ospiti un’esperienza indimenticabile. Scopri come partecipare e trasformare il tuo investimento in successo.

Potenziare la qualità dell'accoglienza turistica e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive in Sicilia. Con questi obiettivi l'assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato un avviso pubblico che mette a disposizione delle aziende turistiche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: turismo - pubblicato - regionale - potenziare

Turismo, pubblicato bando da 135 milioni per potenziare la qualità delle strutture ricettive - La Sicilia si prepara a risplendere ancora di più nel panorama turistico grazie a un investimento da 135 milioni di euro destinato a migliorare le strutture ricettive.

TRASPORTI | Il provvedimento pubblicato ieri dal Dipartimento regionale si sarebbe reso necessario per correggere una serie di errori commessi durante la procedura. Ma tutto non sarebbe perduto Vai su Facebook

Turismo, pubblicato bando da 135 milioni per potenziare la qualità delle strutture ricettive. Schifani: «Momento giusto per investire nell'ospitalità; Turismo, pubblicato il bando regionale per potenziare la qualità di hotel e bed and breakfast; Turismo: Imprudente, fondamentale il connubio turismo e agricoltura.

Turismo, pubblicato il bando regionale per potenziare la qualità di hotel e bed and breakfast - I contributi, a fondo perduto, sono destinati ad alberghi, bed and breakfast, ostelli, campeggi, villagg ... Lo riporta msn.com

Turismo, bando per potenziare la qualità delle strutture ricettive. Schifani: “Momento giusto per investire nell’ospitalità” - Nel dettaglio, il finanziamento varia da un minimo di 50 mila euro a un massimo di 3,5 milioni per ciascuna domanda ... ilsicilia.it scrive