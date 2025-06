Turismo in Cina | la provincia di Heilongjiang punta sull’alta qualità con la 7ª Conferenza per lo Sviluppo dell’Industria Turistica

La provincia di Heilongjiang in Cina si prepara a conquistare i cuori dei viaggiatori con un focus sull’eccellenza turistica. La 7ª Conferenza sullo sviluppo dell’industria turistica, inaugurata a Fuyuan, mette in luce l’impegno della regione nel promuovere un turismo di alta qualità che valorizza le sue risorse uniche. Un’occasione imperdibile per scoprire questa gemma nascosta del nord-est asiatico e le sue infinite meraviglie.

Si è aperta ufficialmente a Fuyuan, la città più orientale della Cina, la 7ª Conferenza sullo sviluppo dell'industria turistica nella provincia di Heilongjiang. L'evento, dedicato alla promozione di un turismo di alta qualità, rafforza l'impegno del governo provinciale nel valorizzare le risorse naturali, culturali e infrastrutturali di una delle aree più affascinanti del nord-est asiatico.

