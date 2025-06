Turismo estate Conflavoro | 268 milioni di presenze e 71,8 miliardi di spesa boom dei borghi

L'estate italiana si conferma un vero e proprio boom: 268 milioni di presenze e una spesa record di 71,8 miliardi di euro, con i borghi in prima fila. Secondo il Centro Studi Conflavoro, il settore si rinnova, attirando sempre più turisti e innovando le destinazioni. Questa stagione promette sorprese e opportunità per tutta la penisola, con un cambiamento di tendenza che potrebbe ridefinire il volto del turismo nostrano. Un’occasione da non perdere per scoprire il vero cuore dell’Italia.

“Il Centro Studi Conflavoro stima per l’estate italiana 268 milioni di presenze, in aumento del 2,1% rispetto al 2024 e in linea con i livelli precedenti alla pandemia. La spesa complessiva toccherà quota 71,8 miliardi di euro (+12,3%), spinta da un turismo che cambia volto orientandosi verso maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Turismo estate, Conflavoro: 268 milioni di presenze e 71,8 miliardi di spesa, boom dei borghi

