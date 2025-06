Turismo e commercio | arriva il portale

Turismo e commercio si uniscono in un nuovo entusiasmante progetto: il portale Porto San Giorgio Digital. Con il supporto dei fondi europei della regione Marche, questa iniziativa mira a potenziare l’offerta turistica e commerciale attraverso strumenti digitali innovativi, rafforzando la collaborazione con operatori locali. Un passo decisivo per rendere la città più visibile, accogliente e all’avanguardia. È il momento di scoprire come Porto San Giorgio si prepara a brillare nel mondo digitale, trasformandosi in una meta irresistibile.

Porto San Giorgio Digital Experienze è il progetto realizzato dall'amministrazione comunale e finanziato con fondi europei della regione Marche per un turismo più forte grazie al digitale e ad un rapporto di collaborazione sempre più stretto con gli operatori. Non è difficile intuire che Porto San Giorgio si prepara a diventare una città ancora più accogliente e visibile, proprio grazie al digitale. A tale scopo ha approvato il progetto Porto San GiorgioDigital Experience e punta a migliorare l'offerta turistica locale attraverso strumenti tecnologici innovativi e chiamando a raccolta gli operatori.

