Turate blitz nei boschi della droga | arrestato trentenne marocchino

Un'operazione dei carabinieri di Como ha smantellato un pericoloso giro di droga nei boschi tra Turate, Limido Comasco e Mozzate, arrestando in flagranza un trentenne marocchino. Durante la retata, sono stati sequestrati oltre 21 grammi di eroina, 38 di cocaina, un etto di hascisc e oltre 1.600 euro in contanti, simbolo di un mercato illecito fiorente. La lotta al narcotraffico continua: ecco cosa emerge dall'ultimo blitz che scuote la provincia.

Turate (Como), 26 giugno 2025 – Un ricco giro di spaccio di droga nei boschi tra Turate, Limido Comasco e Mozzate. Durante un’incursione della Squadra Mobile di Como, ieri è stato sorpreso e arrestato in flagranza di reato un marocchino di 30 anni, disoccupato e senza fissa dimora, trovato con 21 grammi e mezzo di eroina, 38 grammi di cocaina, un etto di hascisc e 1.630 euro in contanti, ritenuti incasso dello spaccio. Il servizio di osservazione da parte dei poliziotti, ha dapprima documentato un consistente via vai di persone che entravano e velocemente uscivano dal bosco. Una volta raccolti i riscontri oggettivi dello spaccio, hanno deciso di intervenire, sorprendendo tre soggetti intenti che stavano confezionando stupefacente in un bivacco di fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it