Tunnel Fontanabuona via libera dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Il progetto di collegamento tra la Valfontanabuona e l'autostrada A12 riceve un importante impulso, grazie al via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Un passo fondamentale verso la realizzazione di questa infrastruttura strategica, che promette di migliorare la mobilitĂ e favorire lo sviluppo locale. Si apre ora una nuova fase per il tunnel Fontanabuona, segnata da speranze e opportunitĂ per tutta la comunitĂ .

"Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'unanimitĂ , con prescrizioni, per il passaggio alle fasi successive del progetto di collegamento tra la Valfontanabuona e l'autostrada A12". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi. "Si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

