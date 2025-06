Tunisino irregolare arrestato dopo aver rapinato un’anziana in chiesa mentre pregava

Una notizia che scuote la comunità di Padova: un tunisino irregolare e senza fissa dimora è stato arrestato dopo aver rapinato due anziane, l’ultima mentre si trovava in chiesa a pregare. Un episodio che mette in evidenza le sfide della sicurezza e del rispetto delle regole. La vicenda invita a riflettere sull’importanza di tutela e prevenzione, temi caldi nel nostro tessuto sociale.

Padova: un tunisino irregolare senza fissa dimora arrestato dopo aver rapinato due anziane, l'ultima in chiesa.

