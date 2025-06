Tumori neuroendocrini pancreatici ed extra-pancreatici avanzati ok Ema a cabozantinib

Il mondo della medicina si illumina di nuovo: l'EMA ha dato via libera al cabozantinib per i tumori neuroendocrini pancreatici ed extra-pancreatici avanzati, grazie ai risultati promettenti dello studio Cabinet. Questa approvazione rappresenta un passo fondamentale verso nuove speranze e trattamenti più efficaci per tanti pazienti. Nei prossimi mesi, l'UE potrebbe ufficializzare questa importante novità, aprendo nuove strade nella lotta contro queste forme tumorali.

Via libera in base ai risultati dello studio Cabinet, nei prossimi mesi prevista approvazione Ue Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere positivo per cabozantinib nel trattamento di paz.

