Tudor si arrende all'evidenza | Il Manchester City spende e ha giocatori più forti della Juve

Tudor si arrende all'evidenza: il Manchester City, con il suo budget faraonico e una rosa stellare, ha dimostrato di essere un avversario superiore alla Juventus. La pesante sconfitta nel Mondiale per Club apre un nuovo capitolo di riflessione, mentre il tecnico bianconero non nasconde le proprie considerazioni sulla qualitĂ degli avversari. Ma cosa ci riserva il futuro per la Vecchia Signora? Scopriamolo insieme.

La pesante sconfitta nell'ultima partita del girone del Mondiale per Club è dura da digerire. Il tecnico dei bianconeri: "Vanno dette anche certe cose sulla loro qualitĂ ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tudor si arrende all'evidenza: "Il Manchester City ha giocatori più forti della Juventus"; Juventus-Manchester City 2-5, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: bianconeri agli ottavi da secondi

