Tudor parla a Dazn | Stiamo parlando di una squadra migliore al mondo con l’allenatore migliore del mondo Questa sconfitta non ci toglie niente

Igor Tudor, allenatore della Juventus, si confronta con DAZN dopo una sfida intensa contro il Manchester City. Nonostante la sconfitta, Tudor sottolinea che questa battuta d’arresto non cancella il valore e la forza della sua squadra, definendola tra le migliori al mondo. Le sue parole rivelano l’atteggiamento mentale di chi crede nel potenziale dei bianconeri, pronti a rialzarsi e dare battaglia anche nelle sfide più difficili.

Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post gara di Juve Manchester City: tutte le parole del tecnico sul match Igor Tudor, ai microfoni di DAZN ha parlato nel post-gara di Juve Manchester City: tutte le parole sul terzo big match dei bianconeri al Mondiale per Club. PAROLE – «Brutta sensazione, cinque gol presi non sono mai belli. Loro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tudor parla a Dazn: «Stiamo parlando di una squadra migliore al mondo con l’allenatore migliore del mondo. Questa sconfitta non ci toglie niente»

In questa notizia si parla di: mondo - tudor - dazn - parla

Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no - Alla vigilia di Juventus-Manchester City, una sfida che promette emozioni e spettacolo, l’allenatore bianconero Igor Tudor si prepara a sfidare il temuto Guardiola, considerato il migliore al mondo.

Igor #Tudor parla così a DAZN dopo la vittoria della #Juve contro l'Al Ain Le parole dell'allenatore bianconero le trovi nel primo commento Vai su Facebook

Igor Tudor prepara la squadra all'esordio al Mondiale per Club: "C'è emozione" Il tecnico bianconero ha parlato così all'arrivo negli USA, ai microfoni di Dazn #Juventus #Tudor #IgorTudor Vai su X

Mondiale per Club FIFA 2025, Juventus - Manchester City diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5; Mediaset e DAZN, la Juventus in diretta e gratis per tutti i tifosi; Tudor sarĂ sulla panchina della Juve al Mondiale per Club?.

Tudor a DAZN: “Noi della Juventus puntiamo sempre a vincere, dobbiamo essere bravi a fare questa cosa” - Tudor a DAZN: “Noi della Juventus puntiamo sempre a vincere, dobbiamo essere bravi a fare questa cosa”. Secondo jmania.it

Tudor a DAZN: «La Juventus ha sempre la stessa ambizione, che è quella di vincere. Ecco il nostro obiettivo al Mondiale per Club» - Le prime parole all’arrivo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club Intercettato da DAZN all’arrivo negli Stati Uniti, Igor Tudor ha pre ... Scrive juventusnews24.com