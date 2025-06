Tudor | La Juve non gioca per il pareggio ci saranno cambi Guardiola è il migliore al Mondo

Igor Tudor, allenatore della Juventus, si presenta carico e determinato alla vigilia della sfida contro il Manchester City, sottolineando che i bianconeri non penseranno al pareggio ma scenderanno in campo per vincere. Con parole intense e piene di fiducia, Tudor mette in evidenza i cambiamenti e la strategia preparata per affrontare uno dei più grandi team del mondo, il tutto per offrire una partita spettacolare e ricca di emozioni. La Juventus è pronta a dare battaglia.

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City. Tutti i dettagli in merito Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Juve-Manchester City. PARTITA – «Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti per arrivare al meglio alla partita: abbiamo valutato chi far giocare, visto che abbiamo

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Si diceva che Tudor non lo considerasse importante per la sua Juventus. Invece su questo ragazzo ha fatto un lavoro straordinario. L'ha accentrato, l'ha reso più trequartista. È diventato un giocatore più decisivo. È migliorato tantissimo nella scelta dei tempi di Vai su Facebook

Juve, un pari col City per la vetta. Yildiz incanta, Tudor chiaro: “Ha mezzi importanti”; Juventus, Tudor: Giocare per il pareggio? Non ho capito, non ho mai giocato per il pareggio; Tudor: Non si può giocare per il pareggio, non esiste. Mai nella vita.

