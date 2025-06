Tudor Juve l’investitura di Arrigo Sacchi | Giusto dare a lui la macchina dal primo giro Sa cosa vogliono i bianconeri conosce i valori del club

Arrigo Sacchi, leggenda del calcio italiano, analizza con lungimiranza la decisione della Juventus di confermare Igor Tudor sulla panchina bianconera. Conoscitore profondo dei valori del club e delle sue esigenze, Sacchi sottolinea come questa scelta possa rappresentare la chiave per il rilancio dei bianconeri. La sua opinione, sempre ponderata e incisiva, apre uno sguardo nuovo sulle strategie future di una delle squadre più ambiziose d’Italia, confermando ancora una volta il suo ruolo di profeta del calcio.

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla scelta della Juve di continuare con Igor Tudor in panchina. Tutti i dettagli in merito Arrigo Sacchi, il profeta di Fusignano, non è stato solo un allenatore, ma un rivoluzionario che ha cambiato per sempre la percezione del calcio in Italia e nel mondo. Leggendario tecnico del .

