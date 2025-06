Tudor | Brutto risultato City molto più forte di noi Ma questa sconfitta non ci ridimensiona

Nonostante il 5-2 contro il Manchester City rappresenti una sconfitta pesante, l’allenatore bianconero resta carico di fiducia e determinazione. La squadra non si lascia abbattere: questo risultato, seppur difficile, non ridimensiona i nostri obiettivi. È il momento di rialzarsi, analizzare gli errori e tornare più forte di prima. Perché la vera forza si misura anche nelle cadute.

L'allenatore bianconero difende i suoi dopo il 5-2 contro il Manchester City: "Non ho niente da dire a me stesso e ai miei giocatori, anche se è un brutto risultato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "Brutto risultato, City molto più forte di noi. Ma questa sconfitta non ci ridimensiona"

È una Juventus molto brutta quella che perde 5-2 contro il Manchester City I bianconeri perdono il primato, finiscono al secondo posto nel girone e rischiano di beccare il Real Madrid agli ottavi di finale

