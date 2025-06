Tudor a Mediaset | Troppo City per noi hanno una qualità enorme In questo momento hanno un livello diverso ma alla squadra dico questo

Igor Tudor, dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City, non ha nascosto il suo rispetto per gli avversari, sottolineando la loro superiorità tecnica e tattica. La Juventus si è trovata di fronte a un livello diverso, ma Tudor ha motivato la squadra a mantenere alta la concentrazione e a guardare avanti con determinazione. In questa sfida, ogni esperienza diventa un insegnamento, e il futuro della Juventus si costruisce anche così.

Tudor a Mediaset: «Troppo City per noi, livello diverso». Le parole del tecnico della Juventus dopo la pesante sconfitta di oggi. Igor Tudor ha parlato così microfoni di Mediaset dopo Juve Manchester City, l’ultimo match dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club. Ecco le sue dichiarazioni. TROPPO CITY – «Troppo City per noi, complimenti a loro. Hanno una qualità enorme in tutto, noi volevamo anche salire ma non riuscivamo a rubargli il pallone. Ci hanno segnato, il livello è diverso dal nostro. Nel calcio si può anche vincere contro avversari di altro livello, ma devi essere fresco e al completo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a Mediaset: «Troppo City per noi, hanno una qualità enorme. In questo momento hanno un livello diverso, ma alla squadra dico questo»

