Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni sul terzo match dei bianconeri al Mondiale per Club. PAROLE – «Ho fatto queste scelte, la nostra è una squadra forte con giocatori forti. Tanto dipenderà dal secondo tempo, è un avversario stimolante. Dobbiamo provare a fare il nostro calcio. Vlahovic e Koopmeiners? È sempre un’opportunità, bisogna sempre confermare e serve anche per metterli in condizione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «La nostra squadra è forte, giochiamo contro un avversario stimolante e dovremo provare a fare il nostro calcio. Su Vlahovic e Koopmeiners…»

Chiellini a DAZN: «Con i giusti tempi creeremo una squadra competitiva per la prossima stagione. Tudor sta dando tanto alla squadra, rappresenta la Juventus nel migliore dei modi» - Giorgio Chiellini, protagonista di un'intervista a DAZN, sottolinea l'importanza di tempi giusti e strategie mirate per creare una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Igor Tudor prepara la squadra all'esordio al Mondiale per Club: "C'è emozione" Il tecnico bianconero ha parlato così all'arrivo negli USA, ai microfoni di Dazn

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve-Waydad PAROLE "Era una partita un po' diversa anche per l'orario, siamo andati in gol e quello ci ha aiutato ma io ho sempre paura anche con 3 o 4-1. Bravi i ragazzi con due belle vittorie, sta

Alberto Costa a DAZN: «Adesso che ho avuto la possibilità di giocare 90 minuti le cose stanno andando bene.Tudor mi dice che…» - Alberto Costa a DAZN: tutte le dichiarazioni dell’esterno bianconero in vista dei prossimi match al Mondiale Il terzino della Juve Alberto Costa ha parlato a DAZN in vista del match contro il Manchest ... juventusnews24.com scrive

Tudor a DAZN: “Noi della Juventus puntiamo sempre a vincere, dobbiamo essere bravi a fare questa cosa” - Tudor a DAZN: “Noi della Juventus puntiamo sempre a vincere, dobbiamo essere bravi a fare questa cosa”. Come scrive jmania.it