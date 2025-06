Tudor a DAZN | Il Manchester City ha giocato benissimo Non cerco scuse ma loro spendono 100 milioni quando vogliono e hanno giocatori più forti dei nostri Questa sconfitta non ci toglie niente dimentichiamola e andiamo avanti

Dopo la sfida contro il Manchester City, Tudor ha sottolineato la forza economica e tecnica dei rivali, evidenziando che la sconfitta non deve abbatterci. Con un atteggiamento positivo, invita a dimenticare il risultato e a guardare avanti, consapevoli dei nostri valori e della nostra crescita. È tempo di resettare le energie e concentrarci sui prossimi obiettivi, perché la strada verso il successo è ancora lunga e ricca di opportunità .

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni sul terzo match dei bianconeri al Mondiale per Club. PAROLE – «Brutta sensazione, cinque gol presi non sono mai belli. Loro in questo momento per come si è preparata la partita, noi eravamo qualificati e abbiamo fatto riposare qualcuno, loro sono stati bravissimi. Noi siamo stati bassi e con la palla non abbiamo fatto bene. Pressavano in un modo con cui non riuscivamo a uscire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com