Il mondo del calcio si sta già preparando a un nuovo capitolo di grandi cambiamenti, ma c’è chi sorride in silenzio, pronto a raccogliere i frutti di un talento straordinario. Tra questi, spicca Samuele Ricci, il gioiello del Torino che ha conquistato tutti con la sua dedizione e leadership. Un vero simbolo di eccellenza e determinazione, Ricci si frega le mani: il suo futuro promette ancora grandi successi.

2025-06-25 13:40:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: È un'eccellenza, Samuele Ricci. Del Torino è stato un punto di riferimento nello spogliatoio, in campo, come regista, anche come capitano con Duvan Zapata assente, lontano, dopo la rottura del legamento crociato. Ricci ha rappresentato un'eccellenza per Paolo Vanoli, ma a suo tempo anche per Ivan Juric. Ragazzo serio, professionista esemplare nel suo interpretare la quotidianità degli allenamenti, l'avvicinarsi della partita. A lungo un faro sul prato, per personalità, cifra tecnica, visione di gioco, spirito. Ragazzo combattivo, profilo giovane, potenzialità ancora da esprimere nel complesso.