TS – cambiano i calendari di Serie A e Champions League?

Il cambiamento climatico sta rivoluzionando anche il mondo dello sport, modificando radicalmente i calendari di Serie A e Champions League. Con estati sempre più torride e inverni meno rigidi, le festività calcistiche si devono adattare a nuove realtà climatiche per garantire sicurezza e spettacolo. Questo mutamento, già in atto, promette di ridefinire il modo in cui viviamo e seguiamo il calcio europeo, aprendo una nuova era di sfide e opportunità .

Il cambiamento climatico sta progressivamente alterando molteplici aspetti della nostra vita quotidiana, e lo sport, nella sua organizzazione e nella sua fruizione, non fa eccezione. In un contesto in cui le estati diventano sempre più roventi e gli inverni sempre meno rigidi, anche i calendari delle competizioni sportive più importanti d'Europa — come la Serie A e la Champions League — potrebbero presto subire trasformazioni sostanziali. Non si tratta più solo di una possibilità remota, ma di un'ipotesi che comincia a trovare fondamento concreto tra gli addetti ai lavori, esperti climatici e dirigenti sportivi.

