Trump | annullare il processo a Netanyahu

L’ex presidente Donald Trump si scatena su Truth, chiedendo di annullare il processo a Netanyahu o di concedergli la grazia come eroe nazionale. Con parole forti, Trump sostiene che gli Usa abbiano sempre salvato Israele e ora devono intervenire ancora, respingendo ciò che definisce un paradosso. La sua presa di posizione sta scuotendo il panorama politico internazionale, sollevando dubbi e riflessioni sulla giustizia e sulla politica nei rapporti tra Stati Uniti e Israele.

8.40 "Il processo a Bibi Netanyahu dovrebbe essere annullato immediatamente, o dovrebbe essere concessa la grazia a un grande eroe". Lo scrive Trump su Truth sul processo per corruzione a carico del premier israeliano. "Sono stati gli Usa a salvare Israele, e ora saranno gli Usa a salvare Netanyahu.Non possiamo permettere questo paradosso". "Sono scioccato nell'apprendere che lo Stato di Israele sta continuando la sua assurda caccia alle streghe". "Abbiamo appena attraversato l'inferno insieme, combattendo un nemico tenace: l'Iran". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

