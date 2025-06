Trump sta seriamente pensando a rimpiazzare Powell | la lista dei papabili

Donald Trump sta seriamente considerando un cambio alla guida della Federal Reserve, con una rosa di candidati pronti a sostituire Jerome Powell. La decisione non appare più come un capriccio momentaneo, ma come una mossa strategica per accelerare le politiche monetarie. L’eventuale rimpasto potrebbe segnare un punto di svolta sui mercati finanziari e sulla politica economica americana. Resta da capire come si evolverà questa sfida tra prudenza e innovazione, e quali implicazioni avrà per l’economia globale.

Non sembra più un capriccio momentaneo, né una delle uscite intempestive tipiche di Trump. L’idea di accelerare il cambio di leadership della Federal Reserve sta maturando concretamente ed il Presidente americano avrebbe già una rosa 3 o 4 nominativi per sostituire il sempre “troppo lento” Jerome Powell. “Troppo lento” (too late) sarebbe appunto l’appellativo che Trump ha coniato per il Presidente della Fed, giudicato troppo prudente, troppo cauto nell’approccio ai tassi d’interesse. Trump valuta il cambio già questa estate. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe ormai “esasperato” dall’approccio lento della Federal Reserve al taglio dei tassi di interesse e quindi starebbe pensando ad accelerare l’annuncio del successore di Powell, il cui mandato sarebbe scaduto fra meno di un anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trump sta seriamente pensando a rimpiazzare Powell: la lista dei papabili

Fed lascia tassi invariati, Powell ‘delude’ Trump - La Federal Reserve annuncia di mantenere invariati i tassi di interesse, tra il 4,25% e il 4,50%, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo finanziario e politico.

