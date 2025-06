Trump pronto a silurare l’odiato presidente della Fed Jerome Powell Lo rivela uno scoop del Wall Street Journal

Donald Trump, in cerca di un cambio di rotta alla Federal Reserve, potrebbe sorprendere già quest’estate annunciando il successore di Jerome Powell. La sua irritazione crescente verso la politica monetaria attendista della banca centrale statunitense lo spinge a considerare un’azione decisa e tempestiva. Secondo il Wall Street Journal, l’ex presidente punta a consolidare il suo controllo sull’economia americana, mettendo in discussione la stabilità e le future strategie della Fed, con ripercussioni che potrebbero ridefinire il panorama finanziario globale.

Donald Trump potrebbe annunciare già entro l’estate il nome del successore di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo cui il presidente americano sarebbe sempre più irritato per la politica monetaria attendista adottata dalla banca centrale statunitense. Secondo le fonti raccolte dal quotidiano finanziario, Trump starebbe valutando di anticipare la scelta del nuovo presidente della Fed a settembre o ottobre, ma l’ipotesi di un annuncio già nei mesi estivi non è esclusa. Un’accelerazione che conferma il deterioramento dei rapporti tra Trump e Powell, mai particolarmente distesi, ma ora segnati da una crescente impazienza del tycoon per la mancata riduzione dei tassi di interesse da parte della Fed. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump pronto a silurare l’odiato presidente della Fed, Jerome Powell. Lo rivela uno scoop del Wall Street Journal

