Trump piega la Nato ma la Spagna non cede | Dazi doppi se si rifiuta di pagare

Trump piega la Nato ma la Spagna non cede: tra minacce di dazi doppi e resistenze sul fronte degli investimenti, il confronto si infittisce, mettendo alla prova l'unità europea e le strategie di difesa collettiva. La questione apre un nuovo capitolo di tensioni internazionali, che potrebbe avere ripercussioni su tutta l'alleanza transatlantica e sugli equilibri geopolitici globali.

Il presidente Usa si è preso i meriti per l'intesa sull'aumento delle spese per la difesa e la sicurezza dei Paesi membri, per poi minacciare la Spagna con dazi raddoppiati rispetto al resto dell'Ue, nel caso in cui decida di non investire rispettando i termini dell'accordo odierno. Il Paese di Pedro Sanchez si è infatti detto contrario a destinare il 5% del Pil per il rafforzamento di questi specifici ambiti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it