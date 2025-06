Trump nell' impasse con Netanyahu il piano degli Usa per il cambio di guida in Israele con l' aiuto della CIA ' Bibi' paga il non cessate il fuoco a Gaza e l' attacco in Iran - RETROSCENA

Gli Stati Uniti stanno orchestrando un audace piano di transizione politica in Israele, coinvolgendo figure come Gantz e Gallant, per rafforzare la loro influenza nella regione. Mentre Netanyahu si confronta con un delicato equilibrio tra cessate il fuoco a Gaza e tensioni in Iran, il deep state americano lavora dietro le quinte per determinare il futuro di Gerusalemme. Un intricato gioco di potere che potrebbe cambiare gli assetti regionali.

Gli Stati Uniti lavorano ad un piano per il cambio di guida in Israele, secondo fonti raccolte nel deep State dal Giornale d'Italia. Tra i nomi che potrebbero succedergli ci sono quelli di Gantz e di Gallant Trump nell'impasse con Netanyahu, ecco allora che gli Usa sono pronti ad un piano per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump nell'impasse con Netanyahu, il piano degli Usa per il cambio di guida in Israele con l'aiuto della CIA, "'Bibi' paga il non cessate il fuoco a Gaza e l'attacco in Iran - RETROSCENA

In questa notizia si parla di: trump - impasse - piano - cambio

