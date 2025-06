Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt per l' Iran

L'ombra di una battaglia legale si allunga tra Donald Trump, CNN e il New York Times, a causa di articoli sulle valutazioni preliminari dell'intelligence riguardanti i bombardamenti in Iran. Trump, attraverso il suo legale, accusa i media di aver diffuso informazioni false e dannose alla sua reputazione, chiedendo ritrattazioni e scuse. Una vicenda che potrebbe aprire nuovi scenari nel mondo dell'informazione e della politica internazionale...

Donald Trump minaccia di fare causa a Cnn e al New York Times per aver pubblicato articoli sulle valutazione preliminare dell'intelligence sui bombardamenti americani in Iran. In una lettera al New York Times, il legale personale del presidente ha affermato che l'articolo ha danneggiato la reputazione di Trump: lo ha definito "falso", "antipatriottico" e "diffamatorio". L'avvocato ha anche chiesto al quotidiano di "ritrattare e scusarsi". Il New York Times ha respinto le richieste del presidente e lo stesso, riporta il quotidiano, ha fatto Cnn. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt per l'Iran

In questa notizia si parla di: trump - minaccia - fare - causa

«L’arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo» - Robert De Niro, iconico attore e leggenda del cinema, ha scosso il Festival di Cannes 2025 con un discorso pungente, sottolineando come l'arte rappresenti una minaccia per gli autocrati.

Donald Trump ha minacciato apertamente la Spagna di Sanchez se non si piegherà al volere del nuovo gangster mondiale sull’aumento al 5% del Pil in spese militari. “È terribile quello che ha fatto la Spagna, si rifiuta di pagare la sua quota. Faremo pagare a Vai su Facebook

Trump parla di pace, ma minaccia E vede “un ruolo“ (improbabile) per Putin Macron si mette di traverso (Forse vuole fare lui da mediatore, oppure vuole che la guerra continui a lungo?) @GiuseppeSarcina, @Corriere Vai su X

Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt per l'Iran; Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt per l'Iran; Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt per l'Iran.

Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt per l'Iran - Donald Trump minaccia di fare causa a Cnn e al New York Times per aver pubblicato articoli sulle valutazione preliminare dell'intelligence sui bombardamenti americani in Iran. Lo riporta quotidiano.net

Spazio, perché ora Bezos può fare lo sgambetto a Musk (grazie a Trump) - Fra il fondatore di Amazone il presidente USA è scoppiata la pace, mentre la rottura col ceo di Tesla potrebbe capovolgere gli equilibri fra Starlink e Blue Origin ... Riporta ilsole24ore.com