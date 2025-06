Trump l’Iran e il successo collettivo | tutti si proclamano vincitori E l’ayatollah Khamenei si sfila dall’Aiea

In un panorama globale segnato da tensioni e incertezze, l’ultimo capitolo tra Trump e l’Iran svela un quadro complesso di vittorie, sconfitte e ambizioni. Mentre alcuni gridano al trionfo e altri temono il danno irreparabile, tutti sembrano aggrapparsi a una bandiera da sventolare. Con Donald Trump, al contrario della regola del compromesso, si apre una nuova era di sfide e opportunità che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali. La domanda è: quale sarà il futuro di questa intricata partita?

C’è chi grida al trionfo, chi al danno irreparabile, chi invoca la coesione del popolo e chi la superiorità del comandante in capo. Eppure, sotto le ceneri di una crisi che sembrava prossima a incendiarsi oltre ogni misura, la sensazione è che tutti – almeno per ora – se ne vadano con una bandiera da sventolare. Con Donald Trump, al contrario della regola aurea del compromesso in cui nessuno ottiene tutto e tutti restano insoddisfatti, si verifica un curioso paradosso: ogni parte rivendica una vittoria. Hegseth: “Missione riuscita, dovremmo celebrarla come americani”. Al Pentagono, Pete Hegseth entra con passo deciso e parole già affilate nei confronti delle redazioni liberal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump, l’Iran e il successo “collettivo”: tutti si proclamano vincitori. E l’ayatollah Khamenei si sfila dall’Aiea

In questa notizia si parla di: tutti - trump - iran - successo

Ucraina-Russia, tutti a Istanbul? Zelensky sì, Trump forse, Putin boh! Cosa succede - Nelle prossime ore, Istanbul potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della crisi ucraina. Mentre Volodymyr Zelensky si prepara a partecipare a incontri diplomatici, le incertezze rimangono: la posizione di Trump è indecisa e Putin resta nell'ombra.

Trump : "Abbiamo completato con successo il nostro attacco ai tre siti nucleari in Iran, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan. Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano. Un carico completo di bombe è stato sganciato sul sito principale, Fordow. Tutti g Vai su X

"Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Natanz ed Esfahan": lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano” L’articolo completo su Repubblic Vai su Facebook

Khamenei in un video: Schiaffo agli Usa, Trump: Iran non ha spostato il nucleare dai siti - a Russia intende continuare a cooperare con Teheran nel settore nucleare pacifico; Trump, l'Iran e il successo collettivo: tutti si proclamano vincitori. E l'ayatollah Khamenei si sfila dall'Aiea; Iran-Israele, le news del 24 giugno. La tregua regge. Netanyahu: “Vittoria storica, durerà per generazioni”.

Iran, scontro tra Trump e intelligence su successo attacchi a siti nucleari - Per il presidente Usa Trump non ci sono dubbi: il programma nucleare dell'Iran è stato distrutto. Lo riporta msn.com

Iran, scontro tra Trump e l’intelligence sul successo degli attacchi ai siti nucleari - Per il presidente Usa l’operazione militare è stata un successo: tutti distrutti. Da italiaoggi.it