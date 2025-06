Trump la battuta al consiglio Nato gela i presenti | Per altri 4 anni state tranquilli poi…

Nel cuore blindato dell’Aia, la Nato si è riunita per uno dei summit più attesi degli ultimi anni, con Donald Trump al centro della scena. Tra battute taglienti e annunci strategici, l’ex presidente ha suscitato reazioni contrastanti, lasciando tutti senza fiato. Con un mix di ironia e determinazione, Trump ha gelato i presenti con una battuta che ha risuonato come una promessa: "Altri quattro anni, state tranquilli". Ma cosa ci riserverà davvero il futuro?

Nel cuore blindato dell'Aia si è svolto uno dei summit Nato più attesi degli ultimi anni. A catalizzare l'attenzione è stato, come prevedibile, Donald Trump, tornato a dettare la linea con toni trionfali. Tra annunci strategici, sorrisi sornioni e nuove sfide geopolitiche, l'ex presidente USA ha lanciato ufficialmente il nuovo scudo missilistico spaziale, incassato il plauso degli alleati e aperto un nuovo capitolo nei rapporti con l'Ucraina. Ecco cosa è successo nel summit top-secret dell'Alleanza Atlantica.

