Trump difende Netanyahu dai processi per corruzione | E’ una caccia alle streghe gli Usa lo salveranno

limo sostegno a Netanyahu, definendo le accuse di corruzione come una "caccia alle streghe" ingiustificata. Trump si schiera al fianco dell’alleato israeliano, sottolineando l’importanza di una leadership forte in tempi di crisi e assicurando che gli USA faranno il possibile per proteggere Netanyahu da queste insinuazioni. Un gesto che riflette la strategia diplomatica americana nel medio Oriente e la volontà di mantenere stabilità nella regione.

Ottenuto lo stop ai bombardamenti sull’ Iran, Donald Trump paga il pegno all’alleato. “Sono rimasto scioccato nell’apprendere che lo Stato di Israele, che ha appena vissuto uno dei suoi momenti piĂą grandi della storia ed è fortemente guidato da Bibi Netanyahu, sta continuando la sua ridicola caccia alle streghe contro il suo Primo Ministro in tempo di guerra”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un post sul social Truth, in cui esprime pieno sostegno al premier israeliano, che in patria è a processo per tre casi di corruzione. Netanyahu ha fermato i raid solo dopo l’attacco americano a Teheran e solo perchĂ© così voleva il presidente degli Stati Uniti, che ora difende l’alleato mediorientale dal principale pericolo che lo attende in patria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump difende Netanyahu dai processi per corruzione: “E’ una caccia alle streghe, gli Usa lo salveranno”

In questa notizia si parla di: trump - netanyahu - caccia - streghe

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Translate postTrump: 'Annullare subito il processo contro Netanyahu' 'Usa salveranno il premier israeliano, è caccia alle streghe' https://ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/06/26/trump-annullare-subito-il-processo-contro-netanyahu_3f6df5aa-2b69-408e-8cf7-db Vai su X

Il tempo degli scriteriati. Putin, Netanyahu, Trump: errori su errori in un mondo dove la logica è un optional. Il disordine regna, la guerra globale torna possibile. ? Mattia Feltri, 15 giugno 2025 #geopolitica #guerra #iran #israele #putin #trump #netanyahu #c Vai su Facebook

Trump difende Netanyahu: “Processo da annullare, è una caccia alle streghe”; Israele, Trump: annullare immediatamente il processo a Netanyahu; Iran, le news sulla guerra. Trump: “Annullare subito il processo a Netanyahu. Gli Usa lo salveranno”.

Israele, Trump: annullare immediatamente il processo a Netanyahu - Il presidente Usa ha definito una caccia alle streghe l’inchiesta per corruzione a carico del primo ministro israeliano ... Secondo italiaoggi.it

Iran, le news sulla guerra. Trump: “Annullare subito il processo a Netanyahu. Gli Usa lo salveranno” - Il presidente americano si schiera con il primo ministro israeliano definendolo vittima di “caccia alle streghe” ... Come scrive repubblica.it