Trump difende Netanyahu | Annullare subito il processo per corruzione

In un’affermazione sorprendente, Donald Trump si schiera al fianco di Benjamin Netanyahu, chiedendo l’annullamento immediato del procedimento per corruzione contro il premier israeliano. La sua difesa accesa mette in discussione le dinamiche politiche e le alleanze internazionali, sollevando interrogativi sul ruolo delle influenze personali e geopolitiche. Ma cosa significherà questa posizione nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Israele? Restate con noi per scoprirlo.

Donald Trump difende il premier israeliano Benjamin Netanyahu, suo alleato, e chiede che venga annullato il processo a suo carico con l’ accusa di corruzione. “Il processo a Bibi Netanyahu dovrebbe essere annullato immediatamente o dovrebbe essere concessa la grazia a un Grande Eroe, che ha fatto così tanto per lo Stato. Forse non conosco nessuno che avrebbe potuto lavorare in migliore armonia con il presidente degli Stati Uniti, me, di Bibi Netanyahu. Sono stati gli Stati Uniti d’America a salvare Israele, e ora saranno gli Stati Uniti d’America a salvare Bibi Netanyahu. Questo paradosso della ‘giustizia’ non può essere permessa”, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump difende Netanyahu: “Annullare subito il processo per corruzione”

