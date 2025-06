Ogni volta che si parla della seconda visita di Donald Trump nel Regno Unito, Keir Starmer sottolinea l’invito di Sua Maestà il re Carlo. Tuttavia, dietro questa apparenza di cortesia reale, si cela un retroscena sorprendente: le decisioni ufficiali sono sempre prese dal Foreign Office, rivelando come, ancora una volta, la monarchia sia costretta a seguire ordini esterni. Questa dinamica svela i veri equilibri di potere e le complessità dietro le apparenze.

Ogni volta che gli viene chiesto riguardo alla seconda visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, Keir Starmer, leader dell'opposizione britannica, risponde sempre che "l'invito è stato fatto da Sua Maestà il re Carlo, che ha esteso la cortesia al presidente americano". Ma, come è noto, tutte le decisioni riguardanti gli spostamenti della Royal Family sono orchestrate dal Foreign Office, il ministero degli Esteri del Regno Unito. Le riserve di re Carlo e l'iniziativa di Starmer. Secondo un articolo del Times, si scopre però che re Carlo inizialmente non fosse completamente favorevole a concedere un'altra visita di Stato a Trump, almeno non così presto.