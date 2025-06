Trump ' Cnn e Nyt cacceranno reporter delle fake su Iran'

L'onda di rivelazioni scuote il mondo dell'informazione: Donald Trump sostiene che CNN e New York Times, in crisi, licenzieranno i giornalisti coinvolti in storie false sull'Iran. Una mossa che potrebbe segnare un punto di svolta nel giornalismo d'inchiesta e nella lotta alle fake news. Ma sarà davvero così? Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste voci e quali saranno le conseguenze di questa vicenda.

"Si vocifera che il New York Times e la CNN, in fallimento, licenzieranno i giornalisti che hanno inventato storie false sui siti nucleari dell'Iran perché sono così sbagliate. Vediamo cosa succede". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'Cnn e Nyt cacceranno reporter delle fake su Iran'

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

