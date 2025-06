Trump chiede l’annullamento del processo per corruzione contro Netanyahu

Donald Trump si schiera apertamente a favore di Benjamin Netanyahu, chiedendo l’annullamento del suo processo per corruzione a Tel Aviv. Da tempo, l’ex presidente statunitense e il premier israeliano condividono una forte alleanza politica, e questa iniziativa dimostra ancora una volta come le dinamiche internazionali si intreccino in modo sorprendente. La richiesta di Trump apre un nuovo capitolo nelle controversie legate all’accusato leader israeliano, lasciando il mondo politico internazionale in attesa di sviluppi sorprendenti.

Donald Trump interviene a gamba dritta nelle vicende giudiziarie di Israele, chiedendo al tribunale distrettuale di Tel Aviv di annullare il processo a carico del premier Benjamin Netanyahu. Il leader israeliano è sotto processo dal 2020 per corruzione, frode e abuso di fiducia in tre casi distinti legati alla concessione di favori politici in cambio di regali o copertura mediatica favorevole. «Il processo a Bibi Netanyahu dovrebbe essere annullato immediatamente, o dovrebbe essere concessa la grazia a un grande eroe, che ha fatto così tanto per il suo Stato», ha scritto Trump su Truth, definendo il procedimento una «caccia alle streghe». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump chiede l’annullamento del processo per corruzione contro Netanyahu

