Trump | Cessate il fuoco a Gaza entro una settimana Accordo vicino

La tensione tra Israele e Gaza raggiunge un nuovo apice, con Trump che propone un cessate il fuoco entro una settimana e un accordo in fase di definizione. Nel frattempo, l’inchiesta sulle possibili violazioni dei diritti umani si fa più intensa, mentre ancora si registrano vittime tra i civili in attesa di aiuti. L’Unione Europea condanna la situazione come “abominevole”, e Netanyahu sostiene i propri comandanti militari, in un contesto sempre più complesso e drammatico.

Israele, inchiesta su possibili crimini di guerra dopo le morti vicino ai siti di aiuti a Gaza. Ancora morti in attesa di cibo a Gaza, le forze di difesa israeliane indagano, L'Ue: «Situazione abominevole». Netanyahu difende i capi militari. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Trump: “Cessate il fuoco a Gaza entro una settimana. Accordo vicino”

Gaza, scontri vicino a centro aiuti: l’IDF apre il fuoco su sospetti fuori dai percorsi autorizzati - Martedì a Gaza, tensioni crescenti: le Forze di Difesa Israeliane hanno aperto il fuoco su sospetti che si allontanavano dai percorsi autorizzati verso un centro di aiuti.

