Trump attacca la stampa | Fake news sui raid in Iran New York Times e Cnn licenzieranno gli autori

In un clima di tensione crescente, l’ex presidente Trump attacca duramente la stampa accusandola di fake news sui recenti raid in Iran. Dopo le accuse rivolte da Trump e dal segretario alla Difesa Pete Hegseth contro CNN e New York Times, che rischiano il licenziamento degli autori, il dibattito si infiamma: la libertà di informazione è davvero sotto attacco? La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla neutralità dei media e sulla gestione delle notizie di guerra.

Dopo aver bombardato l’impianto di arricchimento dell’uranio di Fordow, l’amministrazione Trump mette nel mirino i giornalisti. Prima il presidente degli Stati Uniti, poi il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno puntato il dito contro il racconto dell’operazione militare condotta in Iran fatto da Cnn e New York Times, “colpevoli” di aver divulgato un rapporto dell’intelligence secondo cui i raid non hanno interrotto il programma nucleare di Teheran. La prima, esplicita richiesta era arrivata mercoledì sera. “ Natasha Bertrand dovrebbe essere licenziata dalla Cnn “, ha scritto Trump su Truth puntando il dito direttamente contro la giornalista autrice dello scoop sul rapporto dell’intelligence che ridimensionerebbe il successo del bombardamento Usa sul sito simbolo del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca la stampa: “Fake news sui raid in Iran, New York Times e Cnn licenzieranno gli autori”

In questa notizia si parla di: trump - raid - iran - newyork

Raid notturni: oltre 120 morti. Trump: «Teniamo d’occhio la Striscia» - Raid notturni sulla Striscia di Gaza hanno provocato oltre 120 morti, intensificando il conflitto nella regione.

LA RASSEGNA STAMPA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2025 Zohran Mamdani stordisce l'establishment democratico battendo Cuomo alle primarie di New York. Trump affronta critiche sui successi limitati dei raid in Iran mentre i Democratici contestano l'esclus Vai su Facebook

Trump lancia l’attacco L’Iran: conseguenze eterne Matteo Persivale, @corriere Vai su X

Trump attacca la stampa: “Fake news sui raid in Iran, New York Times e Cnn licenzieranno gli…; Khamenei in un video: Regime sionista schiacciato, abbiamo vinto, schiaffo agli Usa - Tv di Stato iraniana trasmette primo video Khamenei da cessate il fuoco: 'Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa; Fabbri: “Attacco a Fordow ha gravemente danneggiato la struttura. Ma dov’è l’uranio arricchito?”.

Iran, l’ira di Trump contro i media dopo il raid: “Malati, dovrebbero onorare i piloti” - Iran, dopo i raid statunitense contro i siti nucleari di Teheran, a margine del vertice Nato all'Aja esplode l'ira del presidente Usa, Donald Trump, contro ... Lo riporta msn.com

Trump paragona i raid in Iran a Hiroshima: bufera internazionale e tensioni con Teheran - Donald Trump ha suscitato forti polemiche paragonando gli attacchi americani contro gli impianti nucleari iraniani a quelli atomici su Hiroshima e Nagasaki, sostenendo che il raid su Fordow abbia “mes ... Da online-news.it