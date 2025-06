Trump | ' Annullare subito il processo contro Netanyahu'

L’ex presidente Donald Trump si schiera con forza a favore di Bibi Netanyahu, chiedendo che il processo per corruzione venga subito annullato o che gli venga concessa una grazia. Con parole appassionate, Trump sottolinea il ruolo fondamentale di Netanyahu nel rafforzare i legami tra Israele e gli Stati Uniti, definendolo un vero eroe che ha lavorato in perfetta armonia con Washington. La sua presa di posizione accende il dibattito sulla politica e la leadership israeliana, lasciando aperto il futuro di Netanyahu.

"Il processo a Bibi Netanyahu dovrebbe essere annullato immediatamente, o dovrebbe essere concessa la grazia a un grande eroe, che ha fatto così tanto per il suo Stato". Lo scrive Donald Trump su Truth a proposito del processo per corruzione a carico del premier israeliano. "Forse non conosco nessuno che avrebbe potuto lavorare in migliore armonia con il presidente degli Stati Uniti di Bibi Netanyahu. Sono stati gli Usa a salvare Israele, e ora saranno gli Usa a salvare Bibi Netanyahu. Non possiamo permettere questo paradosso della giustizia", ha incalzato il tycoon. "Sono rimasto scioccato nell'apprendere che lo Stato di Israele, che ha appena vissuto uno dei suoi momenti più grandi della storia ed è guidato con forza da Bibi Netanyahu, sta continuando la sua assurda caccia alle streghe contro il suo primo ministro! Bibi ed io abbiamo appena attraversato l'inferno insieme, combattendo un nemico di Israele tenace e di lunga data: l'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: 'Annullare subito il processo contro Netanyahu'

