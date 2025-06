Truffato su internet paga 800 euro ma il motore per il furgone non arriva

In un mondo sempre più digitale, le truffe online sono una minaccia reale e crescente, come dimostra la vicenda di un 40enne di Sabaudia. Dopo aver versato 800 euro per un motore di furgone mai arrivato, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che hanno prontamente avviato le indagini. La sua determinazione ha portato all’identificazione del truffatore, offrendo speranza a chi si trova vittima di frodi sul web.

Dopo essersi accorso di essere stato vittima di un raggiro si è rivolto ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini arrivando a identificare il truffatore. Vittima un 40enne di Sabaudia che dopo aver pagato per l’acquisto online del motore per un furgone non si è visto mai recapitare la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

