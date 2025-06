Truffa sui fondi europei dissequestrato il tesoretto dell' imprenditore

Un’importante svolta nella vicenda che ha scosso il mondo imprenditoriale: il ‘tesoretto’ di Giuseppe Pezone, coinvolto in una maxi inchiesta per frode ai danni dell’Unione Europea, è stato dissequestrato. Dopo mesi di attesa, questa decisione apre nuove prospettive per il 55enne di Parete e la sua azienda. La vicenda dimostra come, anche nelle situazioni più complicate, la giustizia possa portare luce e speranza.

Dissequestrato il ‘tesoretto’ dell’imprenditore Giuseppe Pezone, 55enne di Parete, titolare dell’omonima ditta individuale aderente alla Cooperativa Alma Seges,c oinvolto nella maxi inchiesta della guardia di finanza per frode ai danni dell’Unione Europea nel settore agricolo. E’ quanto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: dissequestrato - tesoretto - imprenditore - truffa

Sotto inchiesta è finito un imprenditore che avrebbe avviato i lavori e non li avrebbe mai completati Vai su Facebook

Truffa sui fondi europei, dissequestrato il tesoretto dell'imprenditore; Napoli, scoperto ‘tesoretto’ da 8 milioni di euro nella casa di un medico. “Ragionevole provenienza illecita”; Truffa del Superbonus, scoperto e sequestrato un altro tesoretto da 2,6 milioni di euro.

Pnrr, truffa da 700mila euro: arrestato imprenditore | Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pnrr, truffa da oltre 700mila euro: arrestato un imprenditore L'uomo operava nel bresciano nella compravendita di auto di grossa cilindrata. Come scrive tg24.sky.it

Truffa e ricettazione: arrestato un imprenditore a Muravera - Truffa e ricettazione: arrestato un imprenditore a Muravera Dovrà scontare una condanna definitiva a 4 anni e 1 mese di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1. Riporta unionesarda.it