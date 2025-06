Truffa milionaria con il bonus facciate i residenti di 5 palazzi dello Zen denunciano | scatta il sequestro

Una truffa milionaria legata al bonus facciate scuote lo Zen di Milano: residenti e forze dell'ordine uniscono le forze per smascherare un sistema fraudolento che ha sottratto oltre un milione di euro. La Guardia di Finanza ha sgominato un giro illecito coinvolgendo un imprenditore edile, sequestrando beni per lo stesso importo. Questa inchiesta mette in luce l'importanza della vigilanza contro le frodi e la tutela dei cittadini onesti.

La guardia di finanza ha scoperto una maxitruffa realizzata attraverso il bonus facciate per un totale di un milione e 208.967 euro. Sotto inchiesta sono finiti un imprenditore e la sua azienda edile, ai quali sono stati sequestrati beni per lo stesso valore. Le indagini dei militari della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: bonus - truffa - milionaria - facciate

Truffa con i bonus edilizi, chiesto il processo per il consulente finanziario e altre 74 persone - Un'inchiesta su presunti illeciti legati ai bonus edilizi ha portato a una richiesta di rinvio a giudizio per un consulente finanziario e altre 74 persone.

Truffa milionaria sul bonus facciate, due arresti Vai su X

Truffa milionaria con il bonus facciate, i residenti di 5 palazzi dello Zen denunciano: scatta il sequestro; Truffa milionaria sul bonus facciate, due arresti; Trieste, scoperta maxi truffa sul “bonus facciate”: sequestrati beni per 9 milioni di euro.

Truffa sul bonus facciate: sequestro milionario per un imprenditore - PARTINICO – Finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito sequestro preventivo un milione e 200 mila euro nei confronti di un imprenditore edile indagato per truffa sui bonus facciate. Segnala msn.com

Maxi truffa sul bonus facciate 90% a Palermo, sequestrati oltre 1,2 milioni - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno provveduto al sequestro preventivo per equivalente di 1. italpress.com scrive