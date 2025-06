Truffa dell'Sms falso del Cup al Cardarelli | chiamata urgente dall'ospedale ma è un numero a pagamento

Attenzione, cittadini! Sta circolando una truffa che sfrutta falsi messaggi SMS del Cup del Cardarelli, invitando a chiamare un numero a pagamento. L’ospedale avverte: “Non fatelo, state attenti”. Condividete questa informazione per proteggere i vostri cari e evitare spiacevoli sorprese. Sapere è difendersi: scopriamo come riconoscere e contrastare queste truffe online.

Truffa del finto sms del Cup del Cardarelli ai cittadini. Chiede di chiamare un numero di telefono fasullo che è a pagamento. L'ospedale: "Non fatelo, state attenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: truffa - cardarelli - ospedale - numero

Napoli, truffa via sms del finto Cup: l'avviso dell'ospedale Cardarelli ai cittadini - Attenzione a Napoli: l'ospedale Cardarelli avvisa i cittadini di una truffa via SMS che utilizza un finto servizio CUP per ingannare e frodare.

Translate postTruffa via sms, la raccomandazione dell'ospedale Cardarelli: "Non richiamate quel numero" https://ift.tt/b2yvwVq Vai su X

Truffa dell'Sms falso del Cup al Cardarelli: chiamata urgente dall'ospedale, ma è un numero a pagamento; Truffa via sms, la raccomandazione dell'ospedale Cardarelli: Non richiamate quel numero; Truffa via sms, la raccomandazione dell'ospedale Cardarelli: 'Non richiamate quel numero'.

Truffa dell’Sms falso del Cup al Cardarelli: chiamata urgente dall’ospedale, ma è un numero a pagamento - Chiede di chiamare un numero di telefono fasullo che è a pagamento ... Da fanpage.it

Truffa del finto Cup, il Cardarelli di Napoli lancia l'allarme - Truffa del finto Cup: in queste ore stanno arrivando a utenti in tutta Italia Sms mediante il quale un finto servizio Cup chiede di ... Lo riporta msn.com