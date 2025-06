Truffa del bonus facciate sequestro da 1,2mln ad un imprenditore di Partinico

Sgominata la truffa del bonus facciate a Partinico: i finanzieri sequestrano 1,2 milioni di euro a un imprenditore coinvolto in un vasto scandalo. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno scoperto che per almeno cinque condomini nel quartiere San Filippo Neri le opere commissionate sono state appena avviate e poi abbandonate, lasciando dietro sé un mare di dubbi e danni ai cittadini. Un altro passo importante nella lotta contro le frodi edilizie e i raggiri sui bonus pubblici.

