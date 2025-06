Truffa all’ente scolastico | 33 denunce per assenze ingiustificate

Una truffa all'ente scolastico pugliese scuote il mondo dell’istruzione: 33 dipendenti amministrativi sono stati denunciati per assenze ingiustificate e elusione del sistema di controllo. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema ben orchestrato di evasioni, coinvolgendo anche colleghi compiacenti. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla trasparenza e integrità nelle istituzioni pubbliche, facendo riflettere su come garantire la correttezza nell’amministrazione scolastica.

Trentatré dipendenti amministrativi di un istituto superiore pugliese sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo la Guardia di Finanza, si sarebbero allontanati abitualmente dal lavoro durante l’orario d’ufficio per sbrigare faccende personali, eludendo il sistema di rilevamento presenze con la complicità interna di due colleghi Indagine della Guardia di Finanza in . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it