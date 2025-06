Trovato morto Matteo Formenti era bagnino nella piscina in cui è morto il bimbo di 4 anni

Tragedia e mistero si intrecciano nel Bresciano: il corpo di Matteo Formenti, 37 anni, bagnino del parco acquatico di Castrezzato, è stato ritrovato senza vita in un parco di Cologne. La sua scomparsa, avvenuta dopo la drammatica perdita del piccolo Michael Consolandi, di 4 anni, avvenuta appena una settimana fa, solleva inquietanti interrogativi sulla sua sorte. Il suo gesto potrebbe essere una dolorosa reazione a questa tragedia, lasciando sgomenti tutti noi.

È di Matteo Fomenti il corpo senza vita ritrovato in un parco di Cologne, nel Bresciano; il 37enne faceva il bagnino nel parco acquatico di Castrezzato, in cui la settimana scorsa è morto annegato il piccolo Michael Consolandi, di appena 4 anni, e da lunedì si erano perse le sue tracce. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tolto la vita, e non è escluso che il motivo del gesto sia da far risalire proprio alla tragedia consumatasi nella piscina di Castrezzato lo scorso 20 giugno; Fomenti, secondo alcuni, non avrebbe retto al dolore per non aver potuto evitare la morte del bambino, deceduto in ospedale, dopo essere stato trasportato in elisoccorso a Bergamo, il 22 giugno. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it