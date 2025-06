Trovata senza vita a 14 anni nell’ex Reggiani | era scomparsa mercoledì l’ipotesi del gesto volontario

Una giovane di soli 14 anni, scomparsa da Ponteranica mercoledì, è stata trovata senza vita nell’ex Reggiani. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Bergamo, alimentando ipotesi di gesto volontario. La scomparsa e il successivo ritrovamento sollevano ancora più domande, lasciando aperto il dolore e il mistero su quanto accaduto a questa giovanissima vita. La sua storia ci ricorda quanto sia importante vigilare e supportare i nostri giovani.

Bergamo. Dramma giovedì sera, 26 giugno, all'interno dell'ex fabbrica Reggiani, dove intorno alle 20,45 è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane. Una ragazzina di soli 14 anni, purtroppo. Di cui non si avevano più notizie da mercoledì pomeriggio, come spiegato in un post diffuso sui social network con tanto di fotografia. "È scomparsa da Ponteranica dove vive con la nonna e uno zio" si legge. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a trovarla, insieme a un amico. L'area è stata blindata dopo la chiamata al 112. Sul posto si sono protratti a lungo i rilievi degli agenti della Polizia di Stato con i colleghi della Scientifica, che hanno ispezionato il complesso in cerca di indizi utili a stabilire le cause del decesso.