Trovata con due pistole in casa ora è libera

Una svolta sorprendente scuote il caso di Assunta Di Dio, arrestata con due pistole in casa e ora tornata libera. La decisione del Tribunale di Benevento, su richiesta dell’avvocato Gerardo Giorgione, apre nuovi scenari sull’intera vicenda. Mentre si attendono ulteriori sviluppi, il caso continua a far discutere la comunità e gli addetti ai lavori. La vicenda rimane avvolta da un alone di mistero, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Benevento, nella persona del giudice Telaro, ha disposto in data odierna la remissione in libertà di Assunta Di Dio, 37 anni, arrestata lo scorso 12 febbraio 2025 dopo essere stata trovata in possesso di due pistole all’interno della sua abitazione. La decisione è arrivata su istanza dell’avvocato Gerardo Giorgione. Dopo l’udienza del 25 giugno, durante la quale la difesa ha richiesto l’acquisizione di ulteriori prove, il giudice ha accolto la richiesta, tenendo conto anche del buon comportamento tenuto dalla donna nel corso del periodo di detenzione domiciliare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trovata con due pistole in casa, ora è libera

