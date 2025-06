Troppo caldo per lavorare morto un uomo | quando scatta lo stop obbligatorio e per chi

Con le temperature roventi che imperversano sulla Penisola, la sicurezza dei lavoratori è in prima linea. Quando scatta lo stop obbligatorio? E chi ne beneficia? Le regioni italiane stanno adottando misure per tutelare chioper lavorare in condizioni estreme, garantendo salute e benessere. La prevenzione diventa fondamentale: conoscere i limiti e rispettare gli orari è il primo passo per affrontare l'estate in modo sicuro.

In questi giorni lungo la Penisola si registrano temperature di diversi gradi sopra la media stagionale, e l'estate è appena iniziata. La salute dei lavoratori agricoli, e non solo, è a rischio. Per questo tutte le regioni stanno predisponendo ordinanze per vietare le attività troppo faticose.

Alla famiglia di Messaoudi Naceur è stato riconosciuto un indennizzo economico da parte dell'Inail. La moglie e le figlie del bracciante che il 19 luglio 2023 è stramazzato al suolo a causa del troppo caldo mentre raccoglieva angurie per un centesimo di euro

