TRON | Ares | Empire svela la copertina dedicata al film

Empire Magazine ha svelato la nuova copertina del prossimo numero dedicata a TRON: Ares, il nuovo atteso capitolo della celebre saga Disney. Con un lancio nelle sale previsto per il prossimo autunno, il nuovo capitolo della saga sci-fi lanciata nel 1982 ha iniziato a lasciare tracce per gli appassionati in giro per il web. Quest’oggi, a tal proposito, la rivista Empire Magazine ha svelato le due nuovissime copertine (la seconda “illustrata” destinata agli abbonati) dedicate a TRON: Ares. Nel nuovo film Disney il mondo digitale di TRON si scontrerĂ con la realtĂ , mettendo insieme vecchi e nuovi personaggi per quello che possiamo definire una sorta di espansione del franchise lanciato in sordina nel 1982. 🔗 Leggi su Universalmovies.it