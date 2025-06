tribunale di spoleto vietato entrare in abiti succinti canottiere e ciabatte

Il Tribunale di Spoleto fa chiarezza sul dress code estivo, vietando abiti succinti, canottiere e ciabatte per garantire rispetto e decoro nelle aule giudiziarie. La decisione, firmata dalla presidente Claudia Matteini, mira a preservare un ambiente formale anche nei mesi più caldi, evitando comportamenti poco appropriati in sede di giustizia. Un esempio di come il rispetto delle regole sia sempre fondamentale, anche sotto il sole.

Spoleto, 26 giugno 2026 - Bandite ciabatte, canottiere, abiti succinti e tutto quanto fa spiaggia al Tribunale di Spoleto. Lo ha stabilito con una disposizione la presidente del Tribunale Claudia Matteini. Il dress code è scattato, come si legge nel provvedimento a firma del magistrato, perché con la stagione estiva e il grande caldo ci sono state diverse persone che si sono presentate in udienza o in cancelleria "con abbigliamento non consono al decoro degli uffici giudiziari e al rispetto delle funzioni nei medesimi svolte". "Ritenuto necessario regolamentare gli accessi al Palazzo di Giustizia - prosegue la presidente - circa l'abbigliamento dell'utenza e del personale, si dispone il divieto di ingresso in tribunale e nelle aule di udienza in abiti succinti e non consoni al decoro dell'ufficio, come pantaloni corti, canottiere, ciabatte o infradito".