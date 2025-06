Trevisani demolisce Nico Gonzalez | Non ne ha azzeccata una! Primo tempo come la sua stagione totalmente negativo

Un primo tempo da dimenticare per Nico Gonzalez, definito da Trevisani come "nulla di fatto" e simbolo di una stagione fallimentare. La sua prestazione sotto la lente d’ingrandimento durante Juventus-Man City evidenzia le difficoltà di un giocatore che fatica a trovare continuità e fiducia. Ma questa analisi può essere davvero esaustiva o ci aspetta una ripresa sorprendente? Solo il secondo tempo dirà se Nico saprà risorgere.

Trevisani demolisce Nico Gonzalez: «Non ne ha azzeccata una». Il commento in diretta a Mediaset sull’argentino. Termina 2-1 il primo tempo di Juve Manchester City, l’ultimo match dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club. Nico Gonzalez è tra i peggiori della Juventus: in diretta su Canale 5, durante la sua telecronaca, Riccardo Trevisani ha commentato così i primi 45 minuti dell’argentino. TREVISANI – «Così come è fondamentale che Nico Gonzalez ne azzecchi una, ne basta anche solo una. Un primo tempo come la sua stagione, che è stata totalmente negativa». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com