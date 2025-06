Trenta vegetali in sette giorni

Scopri come trasformare la tua alimentazione in soli sette giorni con trenta deliziosi vegetali! Uno studio rivela che alternare i cibi di origine vegetale rafforza intestino e sistema immunitario, senza rinunciare a piaceri come cioccolato e caffè. Pronto a scoprire un modo semplice e gustoso per migliorare il tuo benessere? Leggi l’articolo e lasciati ispirare!

Secondo uno studio variare i cibi di origine vegetale fa bene all’intestino e al sistema immunitario. È meno complicato di quel che sembra: valgono anche la cioccolata e il caffè Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trenta vegetali in sette giorni

