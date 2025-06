Treno travolge un'auto bloccata al passaggio a livello di Asola | salva la donna al volante

In un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, un treno sulla tratta Parma-San Zeno ha travolto un’auto rimasta bloccata al passaggio a livello di Asola, salvando la donna al volante. La prontezza della 71enne nel lasciare il veicolo ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l’importanza di mantenere la calma e agire rapidamente in situazioni di emergenza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo salvataggio incredibile.

Un treno della tratta Parma - San Zeno ha urtato un'auto che era rimasta bloccata al passaggio a livello di Asola (Mantova). Alla guida della vettura c'era una donna di 71 anni che è riuscita ad abbandonare il veicolo in tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

